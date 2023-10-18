外務省は１８日、イスラエル北部のレバノンとの国境地帯の危険情報を、最も高いレベル４（退避勧告）に引き上げたと発表した。イスラム教シーア派武装組織ヒズボラの攻撃が続いていることなどを踏まえた。ヨルダン川西岸地区はレベル３（渡航中止勧告）に引き上げた。