円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月18日17時32分
【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、中東情勢の動向に注目が集まる中、１ドル＝１４９円台後半で推移した。午前９時現在は１４９円７０～８０銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。
円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月18日17時32分
【ロンドン時事】１８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、中東情勢の動向に注目が集まる中、１ドル＝１４９円台後半で推移した。午前９時現在は１４９円７０～８０銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル