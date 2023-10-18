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自民幹部と「６者会合」定例化　岸田首相、基盤安定狙う

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自民幹部と「６者会合」定例化　岸田首相、基盤安定狙う

2023年10月18日16時52分

自民党本部に入る岸田文雄首相＝１８日午後、東京・永田町

自民党本部に入る岸田文雄首相＝１８日午後、東京・永田町

　岸田文雄首相（自民党総裁）は１８日、党本部で麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長に加え、森山裕総務会長ら残る党四役を含めた６人で会合を行った。今後月２回程度開催する。これまで首相は麻生、茂木両氏との３者会合で重要課題を協議してきたが、党内非主流派に近い森山氏らを重視する姿勢を示し、政権基盤の安定を図る狙いとみられる。

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　会合には萩生田光一政調会長、小渕優子選対委員長も参加し、約５０分間行われた。９月の党役員人事後、この６人による会合は初めて。所得税減税や２０日召集の臨時国会、２２日に投開票される衆参補欠選挙などが話題となったという。

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