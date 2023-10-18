【ハノイ時事】大同特殊鋼は１８日、同社の連結子会社であるダイドーＤＭＳベトナムが北部フンイエン省フォーノイＡ工業団地に新工場を開設し、１０日に開所式を開催したと発表した。
ダイドーＤＭＳは２００８年、大同特殊鋼と大同ＤＭソリューション（大阪府大東市）が金型…
大同特殊鋼、ベトナム子会社の新工場設立 工具鋼の生産能力…
【ハノイ時事】大同特殊鋼は１８日、同社の連結子会社であるダイドーＤＭＳベトナムが北部フンイエン省フォーノイＡ工業団地に新工場を開設し、１０日に開所式を開催したと発表した。
ダイドーＤＭＳは２００８年、大同特殊鋼と大同ＤＭソリューション（大阪府大東市）が金型…
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