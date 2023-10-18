住友商事、もみ殻からバイオケミカル ソニーも参画、新潟で実証実験
2023年10月18日15時55分
住友商事は１８日、コメのもみ殻から化学品のシリカや活性炭を製造する実証実験をソニーグループと新潟県で始めると発表した。大量に廃棄されるもみ殻を有効活用するとともに、製造時に排出されるガスをバイオ燃料とすることで脱炭素化も実現する。
住友商事、もみ殻からバイオケミカル ソニーも参画、新潟で実証…
2023年10月18日15時55分
住友商事は１８日、コメのもみ殻から化学品のシリカや活性炭を製造する実証実験をソニーグループと新潟県で始めると発表した。大量に廃棄されるもみ殻を有効活用するとともに、製造時に排出されるガスをバイオ燃料とすることで脱炭素化も実現する。
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