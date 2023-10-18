経済産業省が１８日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格は、１６日時点の全国平均で１リットル当たり１７４円７０銭と前週比２円２０銭下落した。値下がりは６週連続。政府が価格高騰を抑制するため、石油元売り会社に支給する補助金を拡充したことが奏功、１０月中に１７５円程度への引き下げを目指すとしていた政府目標は達成された。