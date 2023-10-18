日立製作所のロゴ

日立製作所子会社の日立パワーソリューションズ（茨城県日立市）は１８日、風力発電設備のタワー部分を自動飛行するドローンで点検するシステムを開発したと発表した。技術者がクレーンなどで接近して行う従来の点検に比べ、時間を１０分の１に短縮できるといい、１２月からサービスを始める。