岸田首相、賃上げ継続に意欲 連合会長と面会
2023年10月18日12時08分
岸田文雄首相は１８日、連合の芳野友子会長らと首相官邸で面会した。芳野氏は来年の春闘について「経済・社会を変える年にしたい」と強調。首相は「継続した賃上げが必要だ」と応じた。
連合、賃上げ要求「５％以上」 好循環実現へ表現強める―２４年春闘
芳野氏は賃上げに関し、「労務費を含めた価格転嫁が非常に重要だ。何を具体的にできるか提案したい」と伝達。首相は「ぜひお願いする」と歓迎した。
岸田首相、賃上げ継続に意欲 連合会長と面会
2023年10月18日12時08分
岸田文雄首相は１８日、連合の芳野友子会長らと首相官邸で面会した。芳野氏は来年の春闘について「経済・社会を変える年にしたい」と強調。首相は「継続した賃上げが必要だ」と応じた。
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