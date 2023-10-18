岸田文雄首相は１８日、連合の芳野友子会長らと首相官邸で面会した。芳野氏は来年の春闘について「経済・社会を変える年にしたい」と強調。首相は「継続した賃上げが必要だ」と応じた。



連合、賃上げ要求「５％以上」 好循環実現へ表現強める―２４年春闘

芳野氏は賃上げに関し、「労務費を含めた価格転嫁が非常に重要だ。何を具体的にできるか提案したい」と伝達。首相は「ぜひお願いする」と歓迎した。