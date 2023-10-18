６６円安の３万１９７４円２９銭 １８日午前の平均株価
2023年10月18日11時40分
１８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９７４円２９銭と前日終値比６６円００銭安で終わった。出来高は概算で６億１０００万株。
６６円安の３万１９７４円２９銭 １８日午前の平均株価
2023年10月18日11時40分
１８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９７４円２９銭と前日終値比６６円００銭安で終わった。出来高は概算で６億１０００万株。
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