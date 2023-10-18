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超党派議連１００人が靖国参拝

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超党派議連１００人が靖国参拝

2023年10月18日09時59分

靖国神社に集団参拝する超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバー＝１８日午前、東京都千代田区

靖国神社に集団参拝する超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバー＝１８日午前、東京都千代田区

　超党派の「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」は１８日午前、東京・九段北の靖国神社の秋季例大祭に合わせて集団参拝した。自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党などから約１００人が参加。自民党の小里泰弘首相補佐官や森山裕総務会長らが参拝した。

高市・新藤担当相が靖国参拝　岸田首相は真榊奉納―秋季例大祭

　参拝後に記者会見した逢沢一郎副会長は「直接戦争を経験した国民はかなり少なくなったが、悲惨な戦争の記憶を決して風化させてしまうことがあってはならない」と強調した。

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