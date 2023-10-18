長期金利０．８１０％に上昇
2023年10月18日09時16分
１８日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが０．８１０％に上昇（債券価格は下落）した。
長期金利０．８１０％に上昇
2023年10月18日09時16分
１８日の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債の流通利回りが０．８１０％に上昇（債券価格は下落）した。
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