【１面トップ】

〔朝日〕対ハマス 連帯表明へ 米大統領、きょうイスラエル訪問 ガザ民間人支援も協議

〔毎日〕「子 連れ去り勝ち」の絶望 裁判所は違法認定 親権争い強行

〔読売〕米イスラエル会談へ バイデン氏「連帯示す」 １８日訪問 独首相「人道配慮」要求見通し

〔日経〕個人の新興投資 上限拡大 金融庁 １社１００万円超も 企業調達額は５倍に

〔産経〕米大統領、イスラエル訪問 きょう会談 人質奪還・ガザ支援 海兵隊 東地中海に２０００人

〔東京〕トマホーク配備 国産ミサイル開発 説明尽くさず前倒し 政府「厳しい安保環境」強調に終始

【共通ニュース】

◆税収増 税で還元 首相、検討指示へ 所得減税も視野

◆システム障害 金融機関 利用者に補償 全銀ネットが要請方針

◆露の停戦決議案否決 安保理 ブラジル案採決へ

◆中露首脳きょう会談 プーチン氏、北京到着

◆春闘賃上げ「５％以上」 連合方針

◆新幹線の喫煙室 全線で廃止へ

◆消える「ジャニーズ」 社名変更「スマイルアップ」 ファンクラブや関連会社も続々

◆ＮＴＴ西系 ９００万件流出 個人情報 元派遣社員「名簿業者に」（続）