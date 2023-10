カリフォルニア州バレンシア--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 先進的なUV-C除菌技術のトップメーカーであるUltraViolet Devices, Inc.(UVDI)は、新しいUVDI-GO™紫外線LED表面除菌機の医療施設での使用が可能となり、世界中の顧客に出荷が開始されたことを発表しました。UVDI-GO™は、独立した研究所でのテストにおいて、C. difficile胞子やカンジダ・アウリスを含む一般的なヘルスケア微生物を、表面から4インチ(10.2cm)の距離で20秒以内に99.99%以上無効化したことが実証されました。その素早い効能、表面での使用安全性、携帯性により、訓練を受けた医療専門家による迅速な表面除菌が可能となります。

The new UVDI-GO UV LED Surface Sanitizer inactivates C.difficile spores in only20 seconds from 4" (10.2 cm) away (Photo: Business Wire)

独立して実証された高速表面除菌

UVDI-GOは、除菌が難しい微生物を4インチ(10.2cm)の距離において20秒以下で99.99%以上無効化したことが独立機関により実証されています。

20秒で C. difficile 胞子を99.99%無効化

胞子を99.99%無効化 20秒で カンジダ・アウリス を99.99%無効化

を99.99%無効化 10秒でメチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 (MRSA)を99.9999%無効化

(MRSA)を99.9999%無効化 10秒でカルバペネム耐性腸球菌(CRE)を99.999%無効化

表面にも無害

UVDI-GOは一般的な医療場面の表面で安全に使用できます。これにより、キーボード、車輪付き作業台、タッチスクリーン、モニター、スマートフォン、タブレットなど、接触頻度の高い共有表面や機器をケミカルフリーで除菌することが可能です。

効率的で持ち運びが便利

UVDI-GOは耐久性が高く携帯用に設計されています。コードレスでバッテリー駆動型、重量はわずか1ポンド(0.45キログラム)と軽量です。充電式リチウムイオンバッテリーにより、1回の充電で2時間の連続使用が可能で、ポイントオブユースの表面除菌が効率的に行えます。

UVDIのイノベーションとテクノロジー担当副社長であるAshish Mathur博士はこう述べています。「出版された査読付きの研究によれば、接触頻度の高い共有表面と機器は微生物の汚染と伝搬の原因となる可能性があります1、2。UVDI-GOは、これらを使用の合間に除菌するための高度なソリューションを提供し、素早い効能、表面の安全性、携帯のしやすさを組み合わせています。」

UVDIの社長であるRichard Hayesはさらにこう述べました。「接触頻度の高い表面に存在する高リスクで多剤耐性の微生物は世界的に課題となっています。前線チームがこれに立ち向かえるよう、UVDI-GOがカリフォルニア本社から世界中の医療施設に出荷されることを喜んでお知らせいたします。」

新しいUVDI-GO紫外線LED表面除菌剤は、www.uvdi.comからご注文いただけます。

UVDIについて

UltraViolet Devices, Inc.(UVDI)は、生活する場、働く場、遊ぶ場の空気と表面をきれいにする先進紫外線(UV)技術を活用した製品を設計、製造しています。UV-Cによる表面除菌と室内空気質のための当社製品は、米国で製造され、世界1,100か所を超える病院と1万か所を超える商業施設で信頼されています。当社の品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムは、ISO 9001:2015とISO 14001:2015規格の認証を受けています。1992年創業でカリフォルニア州バレンシアに本社を構えるUVDIは、誇りある家族経営企業であり、「マイノリティが所有する企業(Minority Business Enterprise)」です。詳しくはwww.uvdi.comをご覧ください。

1 Ide N, Frogner BK, LeRouge CM, et al What’s on your keyboard? A systematic review of the contamination of peripheral computer devices in healthcare settings BMJ Open 2019;9:e026437. (キーボードの表面には何が付いているのか?医療環境におけるコンピューター周辺機器の汚染に関する体系的評価)

2 Donskey CJ. Beyond high-touch surfaces: Portable equipment and floors as potential sources of transmission of health care-associated pathogens. Am J Infect Control. 2019 Jun;47S:A90-A95(高頻度接触表面の向こう:ヘルスケア関連の病原体の伝搬元になり得る携帯機器や床)

