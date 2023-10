マサチューセッツ州ウェストフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- NETSCOUT SYSTEMS, INC.(NASDAQ:NTCT)は、パフォーマンス管理、サイバーセキュリティ、およびDDoS保護ソリューションのリーディングプロバイダーであり、本日、NETSCOUT Arbor DDoS Protectionソリューションの展開によるコスト削減とビジネス上の利点を評価するために委託された2023年10月のForresterコンサルティングによるトータルエコノミックインパクト™調査の結果を公表しました。このソリューションを利用する顧客は、DDoS攻撃を効果的に防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑え、潜在的なSLA違反によるペナルティを削減し、インテリジェントなトラフィック分析を通じてプレミアムサービスを提供することができます。

Forresterの調査によると、財務評価と同ソリューションを実装した意思決定者へのインタビューに基づいて、Arbor DDoS Protectionソリューションは、インタビュー対象の顧客の代表的な複合組織に対して、3年間で以下のメリットを提供しました。

総合的な投資利益率(ROI)が223%であった

顧客のダウンタイムを減少させ、DDoSによる影響を受けるインシデントの平均復旧時間(MTTR)を3年目までに75%削減したことにより、顧客のダウンタイムを低減させた

MTTRを80%削減することでDDoS攻撃によるダウンタイムを削減した

Arbor Insightによって可能になる高度なプレミアムサービスにより、3年目には売上が10.3%増加した

I&Oチーム全体でのインシデント管理に要するFTE(フルタイム当量)を70%以上削減した

「DDoS攻撃は、稼働時間に依存する顧客に対して壊滅的な影響を及ぼす可能性があります」とNETSCOUTの最高執行責任者であるマイケル・ザバドスは述べています。「私たちは、Forresterの調査が、NETSCOUTのArbor DDoS Protectionソリューションを利用する組織が、ネットワークトラフィックを効果的に分析し、脅威を検出、軽減、対応するために必要な可視性を得ることを示していると考えています。」

Forresterの調査では、NETSCOUTの顧客へのインタビューを通じて、NETSCOUTがブランドの評判向上、顧客体験の向上、優れた販売後サポート、潜在的なDDoSインシデントや攻撃の特定を含む、さまざまな追加の利点を提供していることも明らかになりました。

