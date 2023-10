モロッコ、マラケシュ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高経営責任者であるスルタン・アルマーシャドは、グレナダのデニス・コーンウォール財務大臣との間で、同基金が「気候スマート・インフラ・プロジェクト」の建設資金として1億米ドルを拠出する開発融資契約に署名しました。これは、グレナダにおける同基金初の契約で、これにより同国は同基金から開発プロジェクト向けの資金提供を受ける 91 番目の国となります。調印は、モロッコのマラケシュで開催された2023年世界銀行グループ・IMF年次総会に合わせて行われました。

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and Minister of Finance of Grenada, Hon. Dennis Cornwall, signed the first development loan agreement between SFD and Grenada (Photo: AETOSWire)