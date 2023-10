ペンシルベニア州セウィックリー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エスマーク・インク(「エスマーク」)の創業者であり、会長兼最高経営責任者であるジェームズ・P・ブシャールは、同氏が家族の祝日として好む2023年11月23日をもって、CEOとしての職務を引退することを発表しました。ブシャールはエスマークの取締役会会長および同社の個人オーナーとして留まり、今後も全ての慈善寄付を監督します。

James P. Bouchard outside his Michigan home in August 2023 (photo source: Wall Street Journal).