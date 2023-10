モロッコ、マラケシュ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)のスルタン・アルマーシャド最高経営責任者は、中央アフリカ共和国の首相および経済・計画・国際協力担当国務大臣を務めるフェリックス・モルア氏と追加の融資契約を締結しました。サウジ開発基金は本契約を通じて2,000万米ドルを提供し、「再建プログラム内のさまざまな事業の完成」に貢献しています。調印は、モロッコのマラケシュで開催された世界銀行グループおよび国際通貨基金(IMF)年次総会2023に合わせて行われました。

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister and Minister of State in Charge of Economy, Planning, and International Corporation of the Republic of Central Africa, H.E. Felix Moloua, signed $20 Million Development Loan Agreement to Fund Infrastructure Projects.” (Photo: AETOSWire)