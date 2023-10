イギリス、レディング&ノルウェー、オスロ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- あらゆるクラウド上で動作するクラウドネイティブ・ソリューションでネットワークの未来を構築するネットワーク・ソフトウェア・プロバイダーであるマベニアと、ノルウェー第3位の携帯電話事業者であるアイスノルウェーは、マベニアのエンドツーエンド・クラウド・ネイティブIMS(IPマルチメディア・サブシステム)ソリューションの全面導入を発表しました。この戦略的プロジェクト拡張は、レッドハットとの協力により実現し、マベニアをアイスノルウェーの完全なデータおよび音声コアパートナーとして位置づけています。

アイスノルウェーは以前、4Gおよび5Gネットワークの電源としてマベニアのコンバージド・パケット・コアソリューションを選択しており、新しいアプリケーションの迅速かつ俊敏な配信にマベニアのウェブスケール・プラットフォーム(MWP)を活用しています。マベニアが既存のIMSプロバイダーの代わりとなることで、アイスノルウェーのクラウド・ネイティブな最先端技術への移行が完了し、市場をリードする5Gサービスを提供できるようになります。

マベニアのクラウドネイティブIMS(Voice over LTE(VoLTE)、Voice over New Radio(VoNR)すなわち5G Voice、およびVoice over Wi-Fi(VoWi-Fi)をサポート)は、単一のIMS投資で複数世代の音声サービスをサポートし、サービスパリティを保証し、4Gと5G間の音声継続性を促進します。モバイルファースト・アーキテクチャを活用し、あらゆるクラウド上で機能する(レガシー・ハードウエア・プラットフォームや固定IMSからの移行が不要)マベニアのクラウドネイティブIMSは、プライベートネットワーク、企業やキャンパス、緊急サービスなど、重要な用途に高度な耐障害性を提供します。

マベニアのクラウドネイティブIMSコア・ネットワーク・インフラストラクチャは、次世代の通信サービスを提供し、ユーザーは音声、ビデオ、およびメッセージング・ソリューションを使用して共同作業を行うことができます。加入者がどこにいても、携帯電話ネットワークに直接接続していても、Wi-Fiを介して接続していても、マベニアのソリューションは一貫したユーザー体験を提供します。

マベニアとレッドハットとの長年にわたる協業により、クーバネッツを搭載した業界有数のハイブリッド・クラウド・アプリケーション・プラットフォームであるレッドハット・オープンシフトを使用して、あらゆるハイブリッド環境またはマルチクラウド環境にマベニアのソリューションを導入することができます。レッドハット・オープンシフトは、アプリケーション開発を迅速化し、デプロイを加速し、分散リソースの制御を拡張できる、高速で柔軟かつ管理しやすいプラットフォームを提供します。

プロジェクトの拡大について、アイスノルウェーのCEOであるEivind Helgaker氏は、次のように述べました。「ネットワークのクラウド化は当社の開発戦略の中心的な柱であり、加入者に最適なサービス品質を提供し続け、革新的な技術を活用して顧客体験を向上させます。信頼できる技術パートナーであり、音声、データ、およびメッセージングの市場をリードするプロバイダーの1 つであるマベニアのIMSにアップグレードすることは、アイスノルウェーにとって自然な流れであり、今後のビジネスチャンスに向けて将来性のある基盤を構築することになります」

マベニアの社長兼CEOであるPardeep Kohliは、次のように付け加えました。「当社は、アイスノルウェーとのパートナーシップを進化させ、世界中の展開において、あらゆるクラウド上の5Gネットワークというビジョンを商業的・技術的に現実のものとするクラス最高のIMSソリューションの採用を包含することを誇りに思います。重要な北欧市場におけるこの戦略的プロジェクトの拡大により、マベニアはモバイルコア向けにクラウド・ネイティブでコンテナ化されたIMSをグローバルに提供するリーダーシップをさらに発揮しています」

レッドハットの通信、メディア、エンターテインメント、エッジ・エコシステムの副社長であるHonoré LaBourdette氏は、次のように述べました。「レッドハットは、サービスプロバイダーが次世代5Gネットワーク機能を利用できるよう、より多くの選択肢、柔軟性、スケーラビリティを提供することを約束します。レッドハットの強力なクラウド・インフラストラクチャおよびアプリケーション・プラットフォームと、マベニアのクラウドネイティブIMSソリューションを組み合わせることで、アイスノルウェーはネットワーク機能をより簡単かつ迅速に近代化し、5G アプリケーションをどこにでも導入して業績を向上させることができます」と言いました。

アイスノルウェーについて:

現代的で堅牢かつ効率的なモバイル・ネットワークを持つアイスノルウェー は、ノルウェーで3社あるモバイル・ネットワーク・オペレーターのうちの一つです。

設立以来、ノルウェー市場で最も急成長中の事業者である同社は、ポートフォリオ全体で100万人の顧客獲得を目指し、ネットワーク、新サービス、顧客満足度に投資を続けています。

マベニアについて

マベニアは、あらゆるクラウド上で動作するソフトウエアベースの自動化された単一ネットワークというビジョンに焦点を当てながら、ネットワークの未来を築き、先進技術を先駆的に切り開いています。エンドツーエンドのクラウドネイティブなネットワーク・ソフトウエアを提供する業界唯一の企業として、マベニアは世界の接続方法を変革することに注力し、120カ国以上で世界の加入者50%以上にサービスを提供する300社以上の通信サービスプロバイダーと企業のためにソフトウエア・ネットワークの変革を推進しています。www.mavenir.com

レッドハット、レッドハットのロゴ、およびオープンシフトは、米国およびその他の国におけるレッドハット株式会社またはその子会社の商標または登録商標です。

