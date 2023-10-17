半導体、財政支援を要望 北海道・熊本
2023年10月17日21時42分
北海道と熊本県は１７日、半導体産業への財政支援を求める共同の要望書を経済産業省に提出した。次世代半導体の国産化を目指すラピダス（東京）が北海道千歳市に建設する生産拠点や、半導体受託製造最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が熊本県で検討する国内第２工場に対する補助金を要請。工場の周辺道路や工業用水などのインフラ整備、半導体関連の人材育成、次世代技術の開発支援も求めた。
半導体、財政支援を要望 北海道・熊本
2023年10月17日21時42分
北海道と熊本県は１７日、半導体産業への財政支援を求める共同の要望書を経済産業省に提出した。次世代半導体の国産化を目指すラピダス（東京）が北海道千歳市に建設する生産拠点や、半導体受託製造最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が熊本県で検討する国内第２工場に対する補助金を要請。工場の周辺道路や工業用水などのインフラ整備、半導体関連の人材育成、次世代技術の開発支援も求めた。
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