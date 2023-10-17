時事ドットコムニュース

>

政治

>

邦人退避で協力要請　岸田首相、エジプト大統領に

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

邦人退避で協力要請　岸田首相、エジプト大統領に

2023年10月17日23時15分

　岸田文雄首相は１７日夜、エジプトのシシ大統領と電話会談した。緊迫するパレスチナ情勢に関し、首相はイスラエルの隣国エジプト側に退避を希望する邦人への協力を要請。大統領は「安全な退避に向けて引き続き協力する」と応じた。
　首相は、イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザの人道状況改善に向けたエジプトの取り組みを評価し、「事態の早期沈静化や人道状況改善で協力したい」と伝えた。

関連記事

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ