【ジャカルタ＝時事】通話内容を人工知能（ＡＩ）で音声解析する電話サービスを提供する「ＲｅｖＣｏｍｍ（レブコム）」（東京都渋谷区）は１７日、インドネシアの健康保険を運営する政府機関「ＢＰＪＳクセハタン」と提携したと発表した。
ＢＰＪＳが行う健康保険の加入者募…
レブコム、健保と提携 加入者対応に音声解析ＡＩ電話提供―…
【ジャカルタ＝時事】通話内容を人工知能（ＡＩ）で音声解析する電話サービスを提供する「ＲｅｖＣｏｍｍ（レブコム）」（東京都渋谷区）は１７日、インドネシアの健康保険を運営する政府機関「ＢＰＪＳクセハタン」と提携したと発表した。
ＢＰＪＳが行う健康保険の加入者募…
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