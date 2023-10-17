時事ドットコムニュース

>

経済

>

御手洗キヤノン会長兼社長：日本経済「成長取り戻す正念場」　自…

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

御手洗キヤノン会長兼社長：日本経済「成長取り戻す正念場」　自社展示会を前に講演

2023年10月17日20時33分

講演するキヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長＝１７日午後、東京都千代田区

講演するキヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長＝１７日午後、東京都千代田区

　キヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長は１７日、８年ぶりに開催する自社展示会「Ｃａｎｏｎ　ＥＸＰＯ２０２３」を前に、都内で基調講演を行った。２３年は「日本経済がデフレから完全に脱却し、力強い成長を取り戻せるかの正念場にある」と指摘。企業として最先端の技術を取り入れながら、事業拡大を目指す姿勢を強調した。

関連記事

こんな記事も

経済用語

経済

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ