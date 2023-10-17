米など４首脳、１８日会談 ガザ情勢を協議―ヨルダン
2023年10月17日20時30分
【イスタンブール時事】ヨルダンのペトラ通信が１７日伝えたところによると、ヨルダン政府は米、エジプト、パレスチナの３首脳を招いて１８日に首脳会談を行う。
米など４首脳、１８日会談 ガザ情勢を協議―ヨルダン
2023年10月17日20時30分
【イスタンブール時事】ヨルダンのペトラ通信が１７日伝えたところによると、ヨルダン政府は米、エジプト、パレスチナの３首脳を招いて１８日に首脳会談を行う。
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