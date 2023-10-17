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低所得者の社会保険料半減　維新、経済対策提言に明記

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低所得者の社会保険料半減　維新、経済対策提言に明記

2023年10月17日18時59分

日本維新の会の遠藤敬国対委員長＝４月２１日、国会内

日本維新の会の遠藤敬国対委員長＝４月２１日、国会内

　日本維新の会が緊急経済対策の提言に社会保険料の減免を盛り込むことが１７日、分かった。低所得者は５割、その他は３割減免する。予算規模は１０兆円を想定。１８日に正式決定し、週内にも政府に申し入れる考えだ。
　会社員の給料から天引きされる社会保険料の減免は可処分所得の底上げにつながるとし、減税よりも即効性があると判断した。ガソリン税の暫定税率廃止や小中学校の給食費無償化も明記する。
　遠藤敬国対委員長は国会内で記者団に「岸田文雄首相は本当の意味で国民が安心を実感できる対策を打ってほしい」と語った。

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