【バンコク時事】タイ上場の産業廃棄物処理会社ベター・ワールド・グリーン（ＢＷＧ）のスワット最高経営責任者（ＣＥＯ）兼社長は１７日、関連会社ゲット・グリーン・パワー（ＧＧＰ）が１６日に地方配電公社と電力売買契約を締結したと発表した。

ＧＧＰは今後、ごみ発電所…