神戸製鋼所は１７日、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出削減に向け、高炉から排出されるＣＯ２を２５％削減する技術の実機実証に成功したと発表した。鉄鉱石の代わりに還元鉄を高炉に投入する量を増やすことで、ＣＯ２の排出量を削減。２０２１年に公表した２割削減という実証結果を上回った。