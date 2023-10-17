三菱ＵＦＪ信託銀、独居高齢者らの遺言など一括支援 ３事業者と提携
2023年10月17日17時39分
三菱ＵＦＪ信託銀行は１７日、身寄りのない高齢者らの遺言や葬儀、死去後の事務手続きなどを一括で手掛けるサービスを始めたと発表した。高齢者向けサービスを担う３事業者と業務提携。同行の遺言信託や預託金管理信託と組み合わせ、親族などに頼れない高齢者を生前から支援する。
三菱ＵＦＪ信託銀、独居高齢者らの遺言など一括支援 ３事業者と…
2023年10月17日17時39分
三菱ＵＦＪ信託銀行は１７日、身寄りのない高齢者らの遺言や葬儀、死去後の事務手続きなどを一括で手掛けるサービスを始めたと発表した。高齢者向けサービスを担う３事業者と業務提携。同行の遺言信託や預託金管理信託と組み合わせ、親族などに頼れない高齢者を生前から支援する。
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