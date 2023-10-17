【ロンドン時事】１７日のロンドン外国為替市場では、中東情勢の先行きを見極めたいとの思惑から積極的な取引が手控えられ、円相場は１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円５５～６５銭と、前日午後４時比０４銭の円高・ドル安。