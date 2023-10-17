国民代表、自公提言を酷評 減税見送り「非常に失望」
2023年10月17日16時38分
国民民主党の玉木雄一郎代表は１７日の記者会見で、自民、公明両党がそれぞれ政府に申し入れた経済対策に関する提言に消費税や所得税の減税が盛り込まれなかったことについて、「怒り心頭だ。生活者目線が入っていない。非常に失望した」と酷評した。
国民代表、自公提言を酷評 減税見送り「非常に失望」
2023年10月17日16時38分
国民民主党の玉木雄一郎代表は１７日の記者会見で、自民、公明両党がそれぞれ政府に申し入れた経済対策に関する提言に消費税や所得税の減税が盛り込まれなかったことについて、「怒り心頭だ。生活者目線が入っていない。非常に失望した」と酷評した。
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