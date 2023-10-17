ＪＲ九州、２４年春に喫煙ルーム廃止へ
2023年10月17日16時12分
ＪＲ九州は１７日、九州新幹線の車内喫煙ルームを２０２４年春までにすべて廃止すると発表した。近年の健康増進志向の高まりや、喫煙率の低下を踏まえた措置。
ＪＲ九州、２４年春に喫煙ルーム廃止へ
2023年10月17日16時12分
ＪＲ九州は１７日、九州新幹線の車内喫煙ルームを２０２４年春までにすべて廃止すると発表した。近年の健康増進志向の高まりや、喫煙率の低下を踏まえた措置。
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