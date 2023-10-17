レンゴー、スペインの重量物包装資材会社を子会社化
2023年10月17日15時49分
レンゴーは１７日、傘下のトライウォール社（香港）を通じ、段ボールなどの重量物包装資材の製造販売を手掛けるスペインのジェコインサ社を子会社化したと発表した。金額は非公表。グローバルネットワークのさらなる拡大を図る。
レンゴー、スペインの重量物包装資材会社を子会社化
2023年10月17日15時49分
レンゴーは１７日、傘下のトライウォール社（香港）を通じ、段ボールなどの重量物包装資材の製造販売を手掛けるスペインのジェコインサ社を子会社化したと発表した。金額は非公表。グローバルネットワークのさらなる拡大を図る。
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