顧客情報９００万件流出 ＮＴＴ西子会社、元派遣社員持ち出し
2023年10月17日14時26分
ＮＴＴ西日本の子会社でコールセンター業務を行うＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ（大阪市）は１７日、元派遣社員が約９００万件の顧客情報を不正に流出させたと発表した。流出した情報は主に住所、氏名、電話番号など。うち８１件にはクレジットカード情報が含まれていた。
顧客情報９００万件流出 ＮＴＴ西子会社、元派遣社員持ち出し
2023年10月17日14時26分
ＮＴＴ西日本の子会社でコールセンター業務を行うＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ（大阪市）は１７日、元派遣社員が約９００万件の顧客情報を不正に流出させたと発表した。流出した情報は主に住所、氏名、電話番号など。うち８１件にはクレジットカード情報が含まれていた。
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