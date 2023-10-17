ジェイ Ｗ．チャイ氏死去（伊藤忠商事元副会長）
2023年10月17日13時56分
ジェイ Ｗ．チャイ氏（伊藤忠商事元副会長）４日、老衰のため米国の自宅で死去、８９歳。韓国出身。葬儀は米国で近親者のみのメモリアルディナーを開く。
ジェイ Ｗ．チャイ氏死去（伊藤忠商事元副会長）
2023年10月17日13時56分
ジェイ Ｗ．チャイ氏（伊藤忠商事元副会長）４日、老衰のため米国の自宅で死去、８９歳。韓国出身。葬儀は米国で近親者のみのメモリアルディナーを開く。
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