【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）が１７日発表した９月の貿易統計によると、主要指標の非石油製品輸出（ＮＯＤＸ）は前年同月比１３．２％減となった。昨年１０月以降、１２カ月連続のマイナスだが、前月の２２．５％減からはマイナス…
９月の非石油製品輸出、１３．２％減 １２カ月連続のマイナ…
【シンガポール時事】エンタープライズ・シンガポール（シンガポール企業庁）が１７日発表した９月の貿易統計によると、主要指標の非石油製品輸出（ＮＯＤＸ）は前年同月比１３．２％減となった。昨年１０月以降、１２カ月連続のマイナスだが、前月の２２．５％減からはマイナス…
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