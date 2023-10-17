ＩＨＩ、米子会社が訴訟で和解 和解金５５億円取得へ、損失計上も
2023年10月17日10時57分
ＩＨＩは１７日、米子会社の「ＩＨＩ Ｅ＆Ｃ インターナショナル コーポレーション」（ヒューストン市）が請け負った北米のガスプラント更新工事の遅延に絡む訴訟で、発注先の米２社と１３日付で和解が成立したと発表した。「ＩＨＩ Ｅ＆Ｃ」は発注先から和解金として３７００万ドル（約５５億円）を受け取る。ただ、会計上の見積もりに基づいて既に収益認識していた額よりも少ないため、損失が生じる見込みという。
ＩＨＩ、米子会社が訴訟で和解 和解金５５億円取得へ、損失計上…
2023年10月17日10時57分
ＩＨＩは１７日、米子会社の「ＩＨＩ Ｅ＆Ｃ インターナショナル コーポレーション」（ヒューストン市）が請け負った北米のガスプラント更新工事の遅延に絡む訴訟で、発注先の米２社と１３日付で和解が成立したと発表した。「ＩＨＩ Ｅ＆Ｃ」は発注先から和解金として３７００万ドル（約５５億円）を受け取る。ただ、会計上の見積もりに基づいて既に収益認識していた額よりも少ないため、損失が生じる見込みという。
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