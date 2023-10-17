【シンガポール時事】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の１０カ国を対象に行われた世論調査で、再生可能エネルギー技術や環境配慮型ビルの開発など気候変動対策の技術革新で世界をけん引している国・地域として、日本が最多の２３．７％の支持を得た。２位以下は欧州連合（ＥＵ…
東南ア、気候変動対策で日本に高い信頼 シンクタンクの１０…
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