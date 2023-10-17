円相場、１４９円５４～６２銭 １７日午前９時現在
2023年10月17日09時06分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４９円５４～６２銭と、前日（１４９円５６～５７銭）に比べ０２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４９円５４～６２銭 １７日午前９時現在
2023年10月17日09時06分
１７日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４９円５４～６２銭と、前日（１４９円５６～５７銭）に比べ０２銭の円高・ドル安となった。
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