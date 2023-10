ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ボーダフォン・ドイツの最高経営責任者(CEO)を務めたHannes Ametsreiter博士が、電気通信会社1GLOBALに資本参加を行った後、社外取締役として同社の取締役会に加わりました。今回の任命により、同社はAmetsreiter博士の幅広い業界知識を活用してコーポレート・ガバナンスを強化できます。

Pyrros Koussios (Founder and Director), Dr. Hannes Ametsreiter (Non-Executive Director) and Hakan Koç (Founder and CEO) (Photo: 1Global)