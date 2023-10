ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なスポーツ企業のプーマは、1968年10月16日、五輪でトミー・スミス氏が行った「サイレント・ジェスチャー」から55周年を迎えます。 この特別な日を記念して、プーマは「Icons of Unity」コレクションを発表し、ブランドアンバサダーを務めるコリン・ジャクソン氏(元陸上競技選手で五輪銀メダリスト)、フェリックス・ストレング氏(パラリンピックの金・銀メダリストで世界選手権および欧州選手権チャンピオン)、トミー・スミス氏(元陸上競技選手で五輪金メダリスト)への独占インタビューを実施しました。

In honor of this special date, PUMA launches the ‘Icons of Unity’ collection, and an exclusive interview with the brand’s ambassadors: Colin Jackson, former track and field athlete and Olympic silver medalist, Felix Streng, Paralympic gold and silver medalist and World and European Champion, and Tommie Smith, former track and field athlete and Olympic gold medalist.