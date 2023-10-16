【サンパウロ時事】ブラジル二輪自工会（ＡＢＲＡＣＩＣＬＯ）は１１日、二輪メーカーが集積するマナウス工業地帯（アマゾナス州）で９月に生産された自転車の台数が、前年同月比３１．４％減の３万３２３９台だったと発表した。前月比は２２．３％減。

輸出台数は前年同月比…