日立製作所は１６日、同社とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）の資本構成を変更する手続きが完了したと発表した。産業革新投資機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド、ＪＩＣキャピタルから２０％の出資を受け入れ、日立の出資比率は４０％に低下。日立アステモは日立子会社から持ち分法適用会社となった。ホンダは４０％の出資となる。