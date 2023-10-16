日立、日立アステモの資本構成変更が完了 持ち分法適用会社に
2023年10月16日20時42分
日立製作所は１６日、同社とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）の資本構成を変更する手続きが完了したと発表した。産業革新投資機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド、ＪＩＣキャピタルから２０％の出資を受け入れ、日立の出資比率は４０％に低下。日立アステモは日立子会社から持ち分法適用会社となった。ホンダは４０％の出資となる。
日立、日立アステモの資本構成変更が完了 持ち分法適用会社に
2023年10月16日20時42分
日立製作所は１６日、同社とホンダが出資する自動車部品メーカー、日立アステモ（東京）の資本構成を変更する手続きが完了したと発表した。産業革新投資機構（ＪＩＣ）傘下の事業再編ファンド、ＪＩＣキャピタルから２０％の出資を受け入れ、日立の出資比率は４０％に低下。日立アステモは日立子会社から持ち分法適用会社となった。ホンダは４０％の出資となる。
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