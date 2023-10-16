沖縄・宮古島で震度４
2023年10月16日20時11分
１６日午後７時４２分ごろ、沖縄県の宮古島近海を震源とする地震があり、宮古島市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝沖縄県宮古島市
震度２＝石垣市。
沖縄・宮古島で震度４
2023年10月16日20時11分
１６日午後７時４２分ごろ、沖縄県の宮古島近海を震源とする地震があり、宮古島市で震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝沖縄県宮古島市
震度２＝石垣市。
こんな記事も
社会用語
社会
皇居の生物調査成果を展示 国立科学博物館と明治安田生命―東京(10/16 20:31)
沖縄・宮古島で震度４(10/16 20:11)
谷村新司さん死去、７４歳 「昴」「冬の稲妻」、アリス(10/16 19:49)
米飯の受け入れ体制に不備 駅弁食中毒で保健所―青森・八戸(10/16 19:35)
両陛下、障害者作品展を鑑賞 支援学校生徒とも交流―金沢(10/16 19:27)
解散請求「死刑求刑に等しい」 財産移転は「根拠ない」―旧統一教会幹部ら会見(10/16 19:14)
「Ｄａｐｐｉ」投稿、賠償命令 立民議員の名誉毀損―東京地裁(10/16 18:43)
リベンジポルノ容疑で税関職員逮捕 知人女性の画像をＳＮＳ投稿―埼玉県警(10/16 18:41)
中国メディアも速報 愛された「昴」―谷村新司さん死去(10/16 18:39)
中国公船が領海侵入 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖(10/16 18:12)
男子生徒にわいせつ疑い 公立中教諭を逮捕―埼玉県警(10/16 18:08)
氏名読み仮名、２５年から届け出 戸籍に記載、「キラキラ」判別(10/16 18:06)
海外日系人大会が開幕 コロナ後、４年ぶり対面で―東京(10/16 17:55)
谷村新司さん死去・談話(10/16 17:38)
「親友でライバル」 アリスの堀内さん、矢沢さんがコメント―谷村新司さん死去(10/16 17:13)
８２００万円過大交付 認定こども園交付金―家庭庁に改善求める・検査院(10/16 17:06)
ベビーシッター券、１７日発行再開 物価高「支援交付金」を増額―岸田首相(10/16 17:00)
絵本作家の西内ミナミさん死去(10/16 16:23)
新たに日大アメフト部員を逮捕 違法薬物購入容疑、寮でまん延か―警視庁(10/16 15:23)
東急エージェンシー、一部認否留保 五輪談合の初公判―東京地裁(10/16 14:53)
人工衛星で工場のＣＯ２測定 ３０年代にもデータ提供―環境省(10/16 14:51)
母親の交際相手に懲役１８年求刑 ６歳女児死亡―岡山地裁(10/16 14:32)
ニホンミツバチ、国内に３集団 全ゲノム解析で判明―東北大など(10/16 13:31)
ＤＢＳ法案「通常国会以降に」 年内提出は見送り―加藤こども相(10/16 12:36)
初の北極域研究船、名称公募 砕氷能力で調査海域拡大―２６年竣工へ建造中・海洋機構(10/16 07:05)
奈良のシカ「虐待」疑いで波紋 獣医師通報、保護団体は否定―県と市が実態調査(10/16 07:04)
水没車両に親子５人遺体 転落原因など捜査―三重県警(10/15 23:11)
旧統一教会、１６日会見へ 解散命令請求受け(10/15 19:29)
両陛下、国文祭開会式に出席 特別機に不具合も―石川(10/15 18:43)
核ごみ処分「早く新たな調査地を」 神恵内村長と寿都町長インタビュー・北海道☆２・完(10/15 07:04)