コーセーは１６日、宿泊施設向けのアメニティー新ブランド「ＮＡＴＵＲＥ＆ＣＯ（ネイチャーアンドコー）」を立ち上げたと発表した。来年１月からビジネスホテルをはじめとした低～中価格帯の宿泊施設向けに発売する。コロナ禍の行動制限撤廃により、国内旅行やインバウンド（訪日客）需要が伸びていることから、新ブランドを通じて新たな顧客を取り込む狙いだ。