【ロンドン時事】週明け１６日のロンドン外国為替市場の円相場は、中東情勢緊迫化への警戒感が広がる中、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円５２～６２銭と、前週末午後４時比０９銭の円高・ドル安。