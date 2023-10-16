アハティサーリ元大統領死去 ２００８年にノーベル平和賞受賞―フィンランド
2023年10月16日17時01分
ＡＦＰ通信などは１６日、２００８年にノーベル平和賞を受賞したフィンランドのアハティサーリ元大統領が死去したと報じた。
アハティサーリ元大統領死去 ２００８年にノーベル平和賞受賞―…
2023年10月16日17時01分
ＡＦＰ通信などは１６日、２００８年にノーベル平和賞を受賞したフィンランドのアハティサーリ元大統領が死去したと報じた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル