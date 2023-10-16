かんぽ生命、生成ＡＩ導入 企画・開発部署が対象
2023年10月16日16時53分
かんぽ生命保険は１６日、保険商品などを企画・開発する部署（社員約２００人）を対象に生成ＡＩ（人工知能）を導入した。グラファーが提供する「Ｇｒａｆｆｅｒ ＡＩ Ｓｔｕｄｉｏ」を活用し、業務の生産性向上や高度化につなげる。
かんぽ生命、生成ＡＩ導入 企画・開発部署が対象
2023年10月16日16時53分
かんぽ生命保険は１６日、保険商品などを企画・開発する部署（社員約２００人）を対象に生成ＡＩ（人工知能）を導入した。グラファーが提供する「Ｇｒａｆｆｅｒ ＡＩ Ｓｔｕｄｉｏ」を活用し、業務の生産性向上や高度化につなげる。
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