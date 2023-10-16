【ハノイ時事】ベトナム財務省は、ガソリンなど燃料に課す環境保護税の引き下げ措置を２０２４年に継続して適用することを求める提案をまとめた。１３日に公文書１１２７５号（Ｎｏ．１１２７５／ＢＴＣ－ＣＳＴ）を関係省庁、各省・市の人民委員会、ベトナム商工会議所（ＶＣＣ…