【クアラルンプール時事】マレーシアで多機能プリペイド（料金前払い）カード「タッチアンドゴー」を展開するタッチアンドゴー社は１５日、高速道路の通行料金の支払いなどに使える同社の無線ＩＣタグ（ＲＦＩＤ）の利用者数を、来年末までに４００万人に引き上げる目標だと明ら…