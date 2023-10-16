【クアラルンプール時事】イオンフィナンシャルサービス（ＡＦＳ）のマレーシア現地法人イオンクレジットサービス・マレーシアは１６日の臨時株主総会で、開業準備中のインターネット専業銀行に対し、１億７５００万リンギ（約５５億円）出資することに了承を得たと発表した。同…