野村証券は１６日、特定投資家向け銘柄制度を活用した私募投資信託の取り扱いを開始すると発表した。同制度に基づく投信は初めてとなる。非上場株式や不動産、インフラなどのプライベート資産に投資する商品で、機関投資家だけでなく、個人の富裕層にも提供する。